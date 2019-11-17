انتحار وافد هندي شنقًا داخل منزل كفيله الكويتي

فارق وافد هندي مقيم في الكويت الحياة بعد إقدامه على شنق نفسه بحبل داخل غرفته الواقعة في مسكن كفيله المواطن بمنطقة صباح السالم في محافظة مبارك الكبير.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، أبلغ مواطن الأجهزة الأمنية عن إقدام سائقه على الانتحار داخل غرفته، حيث توجه رجال الأمن إلى الموقع ووجدوا السائق معلقًا بحبل في سقف غرفته، في حادثة لا تعد الأولى من نوعها لوافدين من الجنسية الهندية في البلد الخليجي.

وأكد مصدر أمني أن دوافع الانتحار غامضة حتى اللحظة، وقد تم رفع الجثة وإحالتها إلى الطب الشرعي تمهيدًا لاستكمال التحقيق والإجراءات القانونية بعد تسجيل قضية انتحار.

وشهدت الكويت، خلال الأشهر القليلة الماضية، حالات انتحار عديدة في مناطق مختلفة من البلد الذي تشكل فيه نسبة الوافدين أكثر من ضعفي عدد المواطنين، وتعد الجالية الهندية فيه هي الأكبر.