القضاء المصري يحدد موعد النطق بالحكم في قضية مقتل الطالب محمود البنا

حددت محكمة جنايات الطفل في مصر، جلسة يوم الـ 22 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، موعدًا للنطق بالحكم في قضية محمد أشرف راجح و3 آخرين، متهمين بقتل الطالب محمود البنا.

وعقدت محكمة جنايات الطفل بمدينة ”شبين الكوم“ في محافظة المنوفية، يوم الأحد، الجلسة الثالثة في القضية رقم 77 لسنة 2019 جنايات أحداث تلا، المعروفة إعلاميًا بقضية ”شهيد الشهامة“.

وكان النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بإحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح و3 آخرين محبوسين، إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأقرت محكمة الجنايات المصرية، منذ شهر، السن الحقيقي للمتهم الرئيسي في قضية مقتل الطالب محمود البنا، لتؤكد أن سنه تحت 18 عامًا، ما يعني عدم إعدامه.

جدير بالذكر، أن مصر شهدت مؤخرًا مطالب واسعة بإعدام الطالب محمد أشرف راجح، بعدما قام بمعاونة آخرين بقتل محمود البنا، بسبب دفاع الأخير عن فتاة قام الأول بالاعتداء عليها بالضرب في الطريق العام.

ونتج عن الواقعة ردود أفعال غاضبة في مصر، وصلت للمطالبة بتعديل قانون الطفل وإنزال السن القانونية للحدث من 18 إلى 15 عامًا.