ضبط مصري هارب من 530 حكمًا قضائيًا

ضبطت الشرطة المصرية، اليوم الأحد، مقاولًا هاربًا من تنفيذ 530 حكم حبس وكفالات بأكثر من مليون جنيه ما يعادل (٦٠ ألف دولار) أثناء تردده على مسكنه بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم مطلوب في تنفيذ أحكام قضايا (تبديد، وشيكات دون رصيد، وسرقة)، بإجمالي مدد حبس بلغت عامًا و8 أشهر وكفالات بلغت قيمتها 60 ألف دولار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.