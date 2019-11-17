لهو أطفال ينقلب إلى جريمة مروعة في مصر

أقدم فني تكييف على تمزيق جسد جاره وقتله في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة شبرا الخيمة شمال العاصمة المصرية القاهرة، بسبب لهو وتشاحن بين أطفالهما.

وحسب بيان أمني صادر اليوم الأحد، فإن سائقًا مصريًّا لقي مصرعه على يد فني تكييف في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بمنطقة شبرا الخيمة.

وأوضح البيان الأمني، أن الأجهزة الأمنية حررت محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية اللواء طارق عجيز، إخطارا بورود بلاغ لقسم ثان شبرا الخيمة من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود متوف بشارع الشبيني عزبة رستم دائرة قسم شبرا الخيمة.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين ”عصام س ق“ 46 عامًا سائق متقاعد ومقيم في شارع الشبينى عزبة رستم دائرة القسم، و“دسوقى ث“ وشهرته “ صلاح “ 60 عامًا فنى تكييف، أصيب خلالها الأول بجرح نافذ بالبطن ونزيف داخلي توفى على إثرهما فور وصوله لمستشفى ناصر العام وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

واستعان ”دسوقى ث“ بنجل شقيقه ويدعى ”محمد ع ث“ 26 عامًا عاطل ومقيم في عزبة الأبيض منطقة أبو زعبل دائرة مركز الخانكة السابق اتهامه في 14 قضية، إذ أصيبا خلال المشاجرة أحدهما أصيب بجرح قطعي بالرأس والآخر بالرقبة، وفقًا لتحقيقات الأجهزة الأمنية.

وأوضحت التحقيقات، حدوث مشادة كلامية بين الأول والثاني بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال قام على إثرها الثاني باستدعاء نجل شقيقه الثالث وتطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف منهما على الآخر بالضرب وقيام الأخير بإحداث إصابة بالمجني عليه بسلاح أبيض ”سكين“ والتي أودت بحياته.

وتمكنت مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المبين وتم بإرشاد المتهم الأخير ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن ”سكين“ وتم التحفظ عليها.