مقتل 3 عناصر أمن في هجوم مسلح بمصر

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قتل 3 خفراء مصريين، صباح اليوم الاثنين، إثر هجوم على كمين أمني بقرية كفر الحصافة بمحافظة القليوبية، شمالي القاهرة. وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا بإطلاق مسلحين مجهولين النيران على كمين أمني في قرية كفر الحصافة بطوخ، وبانتقال الفرق الأمنية تبين أن الجناة أطلقوا النيران على الكمين وفروا هاربين. وأسفر الهجوم المسلح عن ”مقتل…