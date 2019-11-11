مقتل 3 عناصر أمن في هجوم مسلح بمصر

قتل 3 خفراء مصريين، صباح اليوم الاثنين، إثر هجوم على كمين أمني بقرية كفر الحصافة بمحافظة القليوبية، شمالي القاهرة.
وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا بإطلاق مسلحين مجهولين النيران على كمين أمني في قرية كفر الحصافة بطوخ، وبانتقال الفرق الأمنية تبين أن الجناة أطلقوا النيران على الكمين وفروا هاربين.
وأسفر الهجوم المسلح عن ”مقتل خفيرين نظاميين وآخر خصوصي، لإحدى المزارع بالمنطقة، وتم نقل الجثامين لمستشفى بنها العام“.
فيما تقوم الأجهزة الأمنية بتمشيط المنطقة في محاولة لضبط الجناة، وتم فرض طوق أمني على المنطقة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.