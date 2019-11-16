مصر.. اعتقال 5 شبان اغتصبوا 3 فتيات تحت تهديد السلاح

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على 5 شبان لاغتصابهم 3 فتيات بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة، يعملن بإحدى الملاهي الليلية وذلك تحت تهديد السلاح، كما صوروهن وسرقوهن أثناء ممارسلة الرذيلة معهن.

وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، في واقعة خطف فتيات ”ريكلام“، أنّ المتهمين 5 مسجلين خطر بمنطقة بولاق الدكرور، وأنهم اعتدوا على الفتيات جنسيًا تحت تهديد السلاح، وسرقوهن وصوروهن أثناء العلاقة، وهددوهن بفضحهن فى حالة تقديم بلاغات ضدهم.

كما أوضحت التحريات، أّنّ المتهمين ارتكبوا قرابة 20 واقعة خلال الفترة الماضية، وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى 3 فتيات من الضحايا، واستمعت النيابة لأقوالهن.

وأوضحت التحريات، أن المتهم الرئيسي يعمل فى كوافير ”حريمي“، وكان يحدد ضحاياه من خلال عمله بالكوافير، وتبين أن غالبية الفتيات الضحايا كن يترددن على كوافير بإحدى المناطق، والمتهم كان يعمل به، وتحصل على أرقام هواتفهن من سجلات الكوافير، الذي اعتاد تسجيل أرقام هواتف عملائه.

وأضافت أن ”المتهم اعتاد السهر في الملاهي الليلية والتحدث باللهجة الخليجية حتى يقنع ضحاياه أنه ثري عربي، ويقنعهن بتحديد لقاء لممارسة الرذيلة وقضاء سهرات حمراء معهن، ويتفق على إرسال سيارة لهن لتوصيلهن لشقته بمنطقة هرم سيتي“.

وأوضحت التحريات، أن المتهم وأعضاء عصابته بعد الانتهاء من اغتصاب ضحاياهن يقومون بتصويرهن ومساومتهن على مقاطع الفيديو والصور لدفع مبالغ مالية لهم، وتم التحفظ على المتهمين، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، ولاتزال التحقيقات مستمرة.