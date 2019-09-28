محكمة جنايات القاهرة تحكم بالإعدام على 7 متهمين بقضية ”خلية ميكروباص حلوان“

أحالت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أوراق 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“خلية ميكروباص حلوان“ لمفتي الجمهورية، تمهيدًا لإعدامهم؛ وحددت جلسة 12 تشرين الثاني/ نوفمبر للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة.

ووجهت لهم تهم اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي ”رئيس وحدة مرور المنيب“، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي“ من قوة إدارة مرور الجيزة“ بكمين المرازيق.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة السطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 نيسان/ أبريل 2016.

يذكر أن النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات؛ لأنهم في غضون الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظتي القاهرة والجيزة انضموا إلى جماعة محظورة، تهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.