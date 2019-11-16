بسبب خلافات مالية.. مصري يهشم رأس عشيقته ويحرق جثتها

أقدم مصري على قتل عشيقته وتهشيم رأسها وإشعال النار في جثتها؛ بسبب وجود خلافات مالية بينهما.

وبحسب بيان أمني صادر اليوم السبت، فإن المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، شرق العاصمة المصرية القاهرة، تمكنت من ضبط المتهم بقتل سيدة في العقد الثالث وإشعال النيران في جثتها والتخلص منها على ”طريق طنطا – إسكندرية“ الزراعي.

وتبين أن مرتكب الواقعة ”سائق“ وتربطه علاقة غير شرعية بالمجني عليها، والذي تخلص منها بعد أن استدرجها، وهشم رأسها بـ“شاكوش“ معدني وأشعل النيران في الجثة لإخفاء ملامحها.

وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارًا بورود إشارة لشرطة النجدة بالعثور على جثة متفحمة لسيدة ملقاة على طريق ”طنطا-الإسكندرية“.

وانتقل فريق أمني لمكان الحادث، وتبين أن الجثة لفتاة ومتفحمة وبها طعنات متفرقة بالجسد، وتم نقلها لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وتبين أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من العمر مقيمة في دائرة مركز المحلة، بكامل ملابسها وبها حروق متفرقة وجرح غائر بالجبهة وغير واضحة الملامح.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكب الواقعة ”سائق“ 43 سنة مقيم في دائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، لارتباطه بالمجني عليها بعلاقة، نتج عنها حدوث خلافات مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بالضرب على رأسها بشاكوش حديدي وإشعال النيران بها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.