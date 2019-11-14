مصر.. شقيق قيادي إخواني يستولي على 3 ملايين دولار من مواطنين ويهرب

أحال النائب العام المصري، بلاغًا عاجلًا لجهات الاختصاص للتحقيق مع شقيق قيادي إخواني استولى أموال مواطنين تقدر بـ 50 مليون جنيه (ما يعادل 3 ملايين دولار) بمدينة أكتوبر في القاهرة.

وتلقت أقسام شرطة أكتوبر عدة بلاغات من 20 شخصًا يتهمون أحمد محمد سيد حسين، الشهير بـ“أحمد الباشا“، بالاستيلاء على 50 مليون جنيه بعدما باع لهم الوهم زاعمًا استثمارها في نشاطات تجارية تدر عليهم أرباحًا كبيرة، مقابل شيكات دون رصيد.

وقال الضحايا في بلاغاتهم إنهم ”نجحوا في الحصول على 3 أحكام قضائية واجبة النفاذ على المدان أحمد الباشا، بالسجن 9 سنوات، لكنه لا يزال هاربًا“، مطالبين النائب العام ”بمنعه من السفر حفاظًا على إجراءات التقاضي“.

وكشفت الأحكام القضائية الصادرة بحق المتهم أن القضية الأولى حملت رقم 5830 لسنة 2018 جنح ثالث 6 أكتوبر جنحة شيك بدون رصيد، وقضت المحكمة غيابيًا بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه.

أما القضية الثانية فحملت رقم 6595 لسنة 2018، جنح قسم ثالث أكتوبر ”إصدار شيك بدون رصيد“ ضد المتهم نفسه وصدر فيها ذات العقوبة وهي حبسه 3 سنوات.

والقضية الأخيرة حملت رقم 799 لسنة 2019 جنح قسم ثالث أكتوبر ”إصدار شيك بدون رصيد“ ضد المتهم نفسه وعاقبته المحكمة بالحبس 3 سنوات أيضًا.

وقال الضحايا إن ”المتهم الهارب شقيق قيادي إخواني يدعي عصام الباشا، واتهم في عدد من القضايا الإرهابية عقب فض اعتصام رابعة“.

وفي نفس السياق، تكثف وزير الداخلية المصرية جهودها في البحث عن المتهم لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.