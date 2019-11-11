شرطة الرياض تعتقل عربيين سخرا من الزي السعودي (فيديو)

ألقت الشرطة السعودية في الرياض، اليوم الإثنين؛ القبض على شخصين من جنسية عربية يقيمان في المملكة، بعد أن قاما بالسخرية والتهكم على الزي الوطني السعودي.

ونقل موقع ”أخبار 24“ المحلي عن مصدر أمني، قوله: إن ”الأجهزة المختصة تمكنت من تحديد هوية الشخصين اللذين ظهرا في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهما داخل أحد المطاعم بالرياض، وقام أحدهما خلال البث بالبصق على الشماغ، وردد الآخر بعض عبارات التهكم على الزي السعودي“

وأضاف المصدر أنه ”تم توقيف الشخصين تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والعقابية بحقهما“.

وأثار مقطع الفيديو ردودًا غاضبة وموجة استياء عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ نتيجة التطاول والإساءة للسعودية وتراثها الوطني.