السعودية.. ”مخمور“ يقود بسرعة جنونية يتسبب بـ“كارثة“

ألقت قوة أمنية في السعودية القبض على شخص مخمور قاد سيارته بسرعة عالية على طريق سريع وتسبب بكارثة إنسانية لعائلة توفي فيها الأب والأم وأصيب الأطفال.

ونشر حساب ”سناب الداخلية“ التابع لوزارة الداخلية السعودية، مقطع فيديو للحظة توقيف السيارة التي يقودها الشخص المخمور عندما كان يسير عكس اتجاه السير على طريق خارجي سريع مع حلول الظلام.

وقالت الوزارة عبر الحساب، إن ”أمن الطرق تمكن من توقيف سائق السيارة بالقوة الجبرية على طريق الشرقية الرياض بينما كان يقود سيارته بتهور وهو في حالة سكر، متسببًا بحادث مروع لعائلة سعودية“.

#سناب_الداخلية

لا حول ولا قوة إلا بالله pic.twitter.com/xbKY9p7KGH — معالي / موجز الأخبار ???????? (@KSA24) November 10, 2019

وقالت شرطة منطقة الرياض في بيان لها إن السائق سعودي الجنسية أيضًا، وفي العقد الرابع من العمر، لكن لم تورد تفاصيل عن حالة الأطفال المصابين في الحادث.

وتكافح السعودية لمواجهة مركزها المتقدم في قائمة الدول التي تسجل أعلى معدلات حوادث السير والوفيات والإصابات الناجمة عنها.