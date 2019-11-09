السعودية.. صدم سيارة موظف مرسول في شارع عام (فيديو)

تعرض موظف توصيل طلبات في شركة مرسول السعودية لعملية سرقة من قبل أشخاص يستقلون سيارة بلا لوحات تعريف.

وتأسست شركة مرسول للتوصيلات في العام 2015 وتقوم بتوصيل أي شيء، ومن أي مكان، كما يقول موقعها الالكتروني.

ووثقت مقاطع فيديو ملتقطة من موقع الحادث حوارًا يستغرب فيه الموظف من قيادة أشخاص لسيارة من دون لوحات تعريف، مطالبًا أحدهم بدفع ثمن الموبايل الذي طلبه من أجل أن يسلمه إياه.

شباب هذا واحد يشتغل بمرسول ويترزق الله ، و تبلى عليه ناس وسرقوه و وصدموا سيارته #سرقة_مرسول pic.twitter.com/aUDBgMtocz — Nedvred (@Nedvred) November 9, 2019

تكملة المقطع ، شوفوا كيف سرق المفتاح وصدموا سيارته .. و السارق يضحك pic.twitter.com/69TelEbZ2x — Nedvred (@Nedvred) November 9, 2019

تصوير اخر لعملية الصدم .. pic.twitter.com/fQwBcHUlRL — Nedvred (@Nedvred) November 9, 2019

غير أنه وفي أثناء احتدام الجدال بينهما على تسليم الهاتف الجوال انتشل الشاب مفتاح سيارة الموظف وركب سيارته، وعندما تجمع بعض المارة صدم الشاب ومن معه سيارة الموظف وسيارة أخرى كانت في الموقع وفر هاربًا.

ولم يعرف توقيت تصوير الحادثة ولا مكانها بالتحديد، غير أن الموظف طالب المارة بمساعدته قبل أن يتصل بالشرطة لتسجيل شكوى بالحادثة.