بعد مقطع جريء مع زوجها.. الناشطة السعودية فوز العتيبي تهاجم متابعيها (فيديو)

هاجمت ناشطة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية فوز العتيبي، متابعيها عبر ”السوشيال ميديا“، ردًا على انتقادات وُجهت إليها بعد نشرها ”فيديو الدلع“ مع زوجها، موضحًة أن الرجال يعانون من عقد النقص مستعينة في هجومها بأحد الشعراء الذي يهاجم الرجال.

وقالت فوز العتيبي في تغريدة أطلقتها عبر ”تويتر“، تضمنت مقطع الفيديو للشاعر وهو يتحدث عن رجولية الرجل العربي مشيرًا إلى أن الرجل العربي يعتبر رجولته مرتبطًة بـ“شنبه وعصايته وأن يخاف منه الناس“، وأوضح أن هذه عُقد تاريخية مرسخة في عقول الرجل، في إشارة من فوز العتيبي إلى إيمانها بهذه التصريحات.

وعلقت الناشطة السعودية في تغريدتها على مقطع الفيديو فقالت: ”الناس المعقدة اللي لما شافت واحد يشيل زوجته فسرته على أنه خدش للرجولة ترى هو شيء حلو بس عقدة النقص تخليك مسكين تتوجس وتحس بالعار“.

وأضافت فوز العتيبي: ”ياخي اللي مثلكم لو بس خويه شاف وجه زوجتك حس بالعار كيف لو شافه وهي يشيلها دُزوا امها انتم ورجولتك ام ريالين قرفتونا“.

الناس المعقده اللي لما شافت واحد يشيل زوجته فسرته على انه خدش لرجوله ترى هو شي حلو بس عقدة النقص تخليك مسيكين تتوجس وتحس بالعار ياخي اللي مثلكم لو بس خويه شاف وجه زوجتك حس بالعار كيف لو شافه وهي يشيلها

دُزوا امها انتم ورجولتك ام ريالين قرفتونا pic.twitter.com/490CEBPMr5 — فوز العتيبي (@zooztox) November 8, 2019

ودخلت ”العتيبي“ في مناقشات مع جمهورها حيث أوضحت لها متابعة بأن عرض كل شيء في السوشيال ميديا خطر قائلًة: ”عرض كل شيء بالسوشل ميديا خطير جدًا، نصيحة صادقة والله، الناس بتستقعد وزوجك بعد ماله ذنب بالغثى اللي بيجيه منهم، تقدرين تحصلين على حياة فيها سلام وراحة بال أكثر لو حافظتي على خصوصيتك شوي، أنت مو محتاجة تخاطري وتحطي بيتك وزوجك تحت خطر ضغط السوشل ميديا اللي ياما خربت بيوت“.

وردت فوز العتيبي بالتأكيد على أن زوجها أحمد رجل عاقل فقالت: ”لا وين أحمد عاقل ماطق لهم خبر يوم فتحوا باسمه تاق عشان يطق لهم خبر الحين أنا بس أخاف انهم يلعبون بعقول المراهقين وبكرا يطلعون لنا اجيال معقدين مثلهم“.

وتأتي هذه الردود بعد ضجة واسعة أثارتها فوز العتيبي إثر نشرها مقطع فيديو مع متابعيها عبر تطبيق ”سناب شات“ ظهر فيه زوجها وهو يحملها على كتفه وأبدت من خلاله سعادة كبيرة وهي تقول: ”أحمد يشيلني“.

وما أثار الجدل أكثر هو ظهورها في نفس المقطع وهي تلقنه القسم على أن يظل ”يدلعها“ طوال العمر فقالت: ”قول أقسم بالله العظيم إني لدلعك حتى لو عدة من عمرك 70 و80 والعمر كله والله ما ينقص من دول ولا حاجة“.

ومن المعروف عن الناشطة السعودية فوز العتيبي، أنها فرضت شروطًا صعبة بشأن زواجها وكان من بينها منزل يُسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريالٍ سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي، الأمر الذي أثار جدلًا بين المتابعين وجعلها محط أنظارهم حتى أن بعضهم علقّ لها بأنَّ هذه الشروط ستجعل زواجها لن يستمر أكثر من 6 أشهر.