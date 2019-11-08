بعد اختفائها الغامض.. العثور على جثة الطالبة المصرية ”شهد“ في النيل

عثرت الأجهزة الأمنية في مصر على جثة الطالبة ”شهد أحمد“ ملقاة في مياه نهر النيل، بعدما احتل اختفاؤها قبل أيام في ظروف غامضة عقب خروجها من الجامعة زخمًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بلاغًا من أسرة الطالبة شهد أحمد كمال أبو سلمى باختفائها منذ 3 أيام، عقب خروجها من كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية.

وخلق اختفاء طالبة الصف الثاني بكلية الصيدلة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي الذين دشنوا هاشتاق رجعوا_شهد_لأهلها #ادعوا_لشهد_أحمد، وتصدر قائمة الأكثر تداولًا.

”تعبانة شوية“، تلك هي الكلمات التي أجمع عليها أصدقاء شهد، في آخر مشاهدة لها عند باب الجامعة، قبل أن تختفي في ظروف غامضة.

وتوصلت تحريات ومعلومات فريق البحث وفحص كاميرات المراقبة إلى أن الطالبة المختفية تعاني منذ فترة من اضطرابات نفسية، وأنها يوم الاختفاء طلبت مبلغًا ماليًا من زملائها بالكلية، وتوجهت عقب ذلك إلى موقف سيارات الأجرة العمومي واستقلت سيارة أجرة في اتجاه القاهرة.

وأضافت التحريات أن جميع زملاء الطالبة شهدوا بحسن خلقها وأنها متميزة، ولكنها عانت الفترة الماضية من أزمة نفسية جعلتها منعزلة وتعاني من بعض الاضطرابات.

وبتكثيف جهود عناصر الأمن، عثر رجال المباحث على حقيبتها في نطاق محافظة الجيزة، ثم تلقت شرطة المسطحات إخطارًا بالعثور على جثة فتاة في نطاق القاهرة الكبرى، وبعدها تبين أنها الطالبة ”شهد“ المبلغ عن تغيبها.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات وكشف غموض الحادث الغامض.