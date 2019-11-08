مقتل مصريين اثنين بسبب دولار واحد

شهدت محافظة الجيزة المصرية جريمتي قتل متتابعتين؛ بسبب خلاف على 20 جنيهًا (حوالي 1.24 دولار فقط).

البداية عندما قتل شاب (عاطل عن العمل)، طالبًا رميًا بالرصاص؛ بعدما رفض الأخير دفع 20 جنيهًا للأول، ما دفع والد الضحيّة للثأر لنجله فقتل الجاني.

وتلقى مركز شرطة العياط التابع لمحافظة الجيزة، بلاغًا يفيد بمقتل طالب يدعى عبدالله، نتيجة إطلاق النار بمنطقة جبلية، بعدما طلب عاطل عن العمل من المجني عليه دفع المبلغ الزهيد، وعندما رفض الضحية ذلك، أطلق المتهم أعيرة نارية أصابت المجني عليه فسقط قتيلًا.

وأفادت التحقيقات بأنه فور وقوع الجريمة، ثأر والد الطالب من الجاني، واعتدى عليه بحجر؛ مما أسفر عن مقتله.

وألقى رجال المباحث القبض على والد الطالب، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.