تنفيذ حكم القتل بحق سعودي روّج للمخدرات

نفذت السلطات السعودية اليوم الخميس في مدينة جدة، حكم القتل تعزيرًا بحق سعودي مُدان بترويج وبيع كمية من الحبوب المحظورة، وحيازة سلاح ناري وطلقتين حيتين.

وحسب وسائل إعلام محلية فقد كشفت وزارة الداخلية السعودية في بيان أن الجاني يُدعى على عبدالله بن دخيل الله بن فريح العنزي، وكان اعتقل بعدما قام بترويج وبيع كمية من الحبوب المحظورة، وحيازة سلاح ناري وطلقتين حيتين.

وأضافت البيان أن التحقيق مع الجاني أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، ثم أحيل إلى المحكمة وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بحق الرجل.