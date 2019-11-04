تونس.. محامون يقاضون رئيس جمعية المثليين بسبب إساءته للرسول الكريم‎

تقدّم عدد من المحامين التونسيين اليوم الإثنين، بشكوى جزائية ضد المحامي ورئيس جمعية ”شمس “ للمثليين منير بعطور، على خلفية نشره تدوينة مسيئة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام.

وأودع المحامون أيضًا، شكوى أخرى لدى فرع هيئة المحامين في تونس، مطالبين بإحالة منير بعطور إلى مجلس التأديب وشطبه نهائيًا من مهنة المحاماة، نظرًا لما اعتبروه ”إساءة لشرف المهنة ”، خاصة أن رئيس جمعية ”شمس “ سبق الحُكم عليه في قضية لواط.

واعتبر المحامون، أن ”بعطور قام بالتحريض على الكراهية ضد الأديان وعلى التمييز العنصري على أساس ديني، إضافة الى الإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه و سلم نبي المسلمين، والإساءة والتحريض ضد جميع المسلمين و ضد ديانتهم، وهي جرائم يُعاقب عليها القانون التونسي“.

وأشار المحامون، إلى أن ”التحريض والدعوة الى الكراهية، تُعتبر جرائم يُعاقب عليها قانون مكافحة الإرهاب، الذي ينص على أن يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يقوم بهذه الأفعال“.

وكان المحامي ورئيس جمعية ”شمس“ للمثليين منير بعطور، قد نشر تدوينة على صفحته في الفيسبوك، أساء فيها للرسول الكريم.