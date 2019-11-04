إماراتي يعتدي بالضرب والسباب على الشرطة لاستدعائهم ”الإسعاف“ لعلاجه

تنظر محكمة جنايات دبي في دولة الإمارات قضيَّةً وقعت في وقت متأخر من ليلة الـ14 من سبتمبر/أيلول في أحد فنادق سوق نايف.

وبدأت القضية، حين وصل رجال الشرطة إلى موقع الفندق، بعد تلقيهم بلاغًا بحدوث مشكلة، وبوصولهم وجدوا رجلًا (يبلغ من العمر 37 عامًا) ينزف بغزارة من ذراعه، وبصحبته امرأة، وقد تم إخراجهما من الفندق.

وحسب موقع ”ذا ناشونال“ المحلي والناطق بالإنجليزية، حاول رجال الشرطة مساعدة الرجل الإماراتي جرّاء إصابته، بعد استدعاء سيارة إسعاف له، لكنه رفض مساعدتهم، وقام بالاعتداء على اثنين منهم بالضرب، كما شتمهم بألفاظ بذيئة.

وتم احتجاز الرجل، ووجهت له تهمتا الاعتداء على رجال الشرطة وإهانتهم.

وقال أحد ضباط الواقعة أمام المحكمة، أنهم ”وصلوا بعد منتصف الليل بقليل إلى موقع بلاغ من فندق، فوجدوا المتهم (الرجل الإماراتي) مع امرأة وهما يغادران الفندق، وقد لاحظوا أن المتهم كان في حالة سكر شديد، ومصابًا إصابة بليغة، فتم استدعاء سيارة إسعاف له، لكنه وبعد وصول الإسعاف، رفض تلقي العلاج، وقاوم رجال الأمن وهو يصرخ بأعلى صوته، فتم تقييده وإدخاله الدورية، وأثناء تواجده داخل سيارة الدورية، استمر بتوجيه السباب والتهديد بالضرب“.

وتسبب اعتداء المتهم بإصابة رجل شرطة، تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

بدوره، نفى الرجل الإماراتي (والذي يملك سجلَّ سوابق) التهم الموجهة إليه، وتم تأجيل الجلسة إلى الـ17 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.