بعد ترحيلها من لبنان.. صالح الجسمي يحذر إنجي خوري من تجاوز الخطوط الحمراء في الإمارات (فيديو)

من #سنابي أعلق في الفيديو الاول على الخروف الذي ابتلانا ب #انجي_خوري بإحضارها إلى الدولة وأقول لها بأننا بلد قانون وأي تجاوز لك سوف أقاضيكي، وفي الفيديو الثاني أعلن أن الخروف الذي احضرها من نفس جنسيتها بتأشيرة زيارة على كفالة أحد المراقص الليلية، وعليه أؤكد بأن أي تجاوز للقانون أو فيديوهات خلاعية كما كانت تفعلها في السابق فستجد نفسها أمام بلاغ لسعادة #النائب_العام الاتحادي ب #ابوظبي فنحن كإماراتيين لن نرضى بتصرفات وأفعال مشينة. #صالح_الجسمي #الامارات #لبنان#سوريا #إنجي_خوري #آنجي_خوري #سوشيال #سوشيال_ميديا #الخليج #مرقص #ملهى #فن_هابط #رقص #خلاعه