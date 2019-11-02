لص في الإمارات يسرق 800 ألف دولار بـ“نقاب وعباءة“.. وهذه نهايته (فيديو)

ألقت شرطة دبي في دولة الإمارات القبض على عصابة إجرامية تخصصت في جرائم السرقة بإحدى الدول الأوروبية، وكانت تخطط لارتكاب جريمتها داخل دبي بعد أن تم توزيع الأدوار فيما بين عناصرها، وإعدادهم خطة محكمة تمكنهم من ارتكاب الجريمة دون اكتشافهم.

وكشفت فرق إدارة الجريمة المنظمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي عن تمكنها من القبض على المتهم بتنفيذ جريمة سرقة في أقل من 47 دقيقة من ارتكابها، حيث قام بسرقة ما يقدر بأكثر من 3 ملايين درهم (نحو 800 ألف دولار)، في صورة ساعات ثمينة ومبالغ مالية.

زي نسائي

وقال القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري إن فريق العمل الميداني بإدارة مكافحة الجريمة المنظمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية نفذوا عملًا نوعيًا ما أدى إلى ضبط الجاني قبل علم المجني عليه بجريمة السرقة.

وكشف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، جمال سالم الجلاف، عن تفاصيل القبض على مرتكب الجريمة قائلًا إن معلومات وردت من شبكة المصادر السريين التابعين لإدارة الجريمة المنظمة عن وجود شخص مشتبه به يرتدي الزي النسائي، ويتجول في المنطقة بين الأماكن السكنية ومواقع تردد السياح، ومعه حقيبة متوسطة الحجم.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت على الفور وبعد متابعة حثيثة من ضبط شخص مشتبه به، كان يرتدي ملابس رجالية عادية وحقيبة متوسطة الحجم تطابقت مواصفاتها مع ما جاء في وصف المعلومة السرية، بحسب ما نشر موقع ”الإمارات اليوم“.

47 دقيقة فقط

وأشار المسؤول الأمني إلى ”أنه ومن خلال الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها بخصوص الحقيبة التي كانت بحوزة المشتبة والتأكد من خلوها من مواد خطيرة أو مشتبه بها كانت المفاجأة الأولى، والمتمثلة بضبط مسروقات تقدر بأكثر من 3 ملايين درهم في صورة ساعات ثمينة ومبالغ نقدية، ومن خلال التحقيقات، اعترف المتهم بارتكابه لجريمة سرقة في أحد المساكن في إمارة دبي، وأنه لم يمر سوى 47 دقيقة على ارتكابه الجريمة حتى تم القبض عليه“.

وكشف الجلاف، أن جريمة السرقة المدبرة، تم التخطيط لها من قبل عصابة إجرامية تبادلت المعلومات بينها، عبر قيام أحدهم بالتوصل إلى معلومات عن مقر سكن التاجر الأوروبي المقيم في إمارة دبي، واختيار فترة مغادرته لمسكنه مسافرًا برفقة زوجته إلى بلده، حيث تم التخطيط لارتكاب جريمة السرقة، والتوصل إلى طريقة للدخول إلى البناية التي يقطن فيها التاجر، وكذلك طريقة لدخول الشقة السكنية المستهدفة.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي إن المتهم قام باستخدام معدات هيدروليكية متطورة لإحداث فتحة في الخزنة الحديدية المتطورة المربوطة بجهاز صوتي يعطي إنذارًا عاليًا في حال استخدام الخزنة، بعنف ولهذا تم استخدام هذه الأدوات، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية نجحت في العثور على الحقيبة التي تحتوي على الأدوات التي استخدمها المتهم في تنفيذ جريمته بعد أن ظن بأنه نجح في التخلص منها.

مفاجآت

وأشار العميد الجلاف إلى أن جريمة السرقة النوعية كشفت عن الكثير من المفاجآت، لاسيما حين تم التواصل مع المجني عليه وإعلامه بالواقعة، حيث تفاجأ بعدم علمه بأن منزله قد تعرض للسرقة، على أن الخزنة التي تمت عملية سرقة محتويتها كانت تضم 10 ملايين درهم، ولكن المتهم كان مرتبكًا وأراد أن ينهي عملية السرقة بسرعة، فلم ينتبه للمبلغ المالي واكتفى بالاستيلاء على ساعات ثمينة ومبلغ مالي، لتقدر بذلك القيمة الإجمالية للسرقات بحوالي 3 ملايين درهم.