انفصال زوجان في الأردن بسبب 14 دولارًا

كشف موظف في دائرة الإفتاء العام في الأردن، تفاصيل قصة وقوع طلاق بين زوجين بسبب مبلغ 14$.

وقال الموظف في حديثه مع وكالة سرايا الإخبارية المحلية: ”إن الزوج في الثلاثينات من العمر، عاد للمنزل، إذ اخبرته زوجته بشرائها مستحضرًا تجميليًّا بقيمة 14.11 دولار“.

الأمر الذي أغضب الزوج، إذ في البداية عاتب زوجته وهي في العشرينات من العمر، لإنفاقها المبلغ المالي، دون الرجوع إليه، وأخذ مشورته.

بدورها رفضت الزوجة عتاب زوجها عليها، وأكدت له رفضها أن يحاسبها على ما فعلته.

ثم نشبت بينهما مشادة كلامية، وتطورت وهما في حالة غضب إلى اشتباكات بالأيدي، ثم انتهت برمي الزوج يمين الطلاق على زوجته.