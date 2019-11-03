فتيات يشاركن بمشاجرة حامية في الأردن (فيديو)

شاركت بضع فتيات في مشاجرة وقعت بين عائلتين، نهاية الأسبوع، بأحد الأحياء السكنية في منطقة ”الغويرية“ بمحافظة الزرقاء الواقعة شرق العاصمة الأردنية عمّان.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد مصوّرة ترصد لحظة وقوع المشاجرة، حيث اعتدى المتشاجرون على بعضهم البعض، بالعصي والكراسي البلاستيكية والحجارة.

وبرز في مقطع الفيديو بضع فتيات إلى جانب امرأة أو أكثر، يقمن بالصراخ والسباب على رجال من الطرف الآخر المشارك في المشاجرة، بحسب موقع ”جراسا“ الأردني.

وكشف مصدر أمني أن ”المشاجرة وقعت بين عائلتين، إثر خلاف بينهما حول نزاع بدأ بين الأطفال ثم انتقل للكبار“، موضحاً أن ”المشاجرة أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات الطفيفة“.