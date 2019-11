فتيات يشاركن بمشاجرة حامية في الأردن (فيديو)

View this post on Instagram

شاركت فتيات بالعصي والحجارة في مشاجرة اندلعت بين عائلتين، مساء الجمعة، بأحد الأحياء السكنية بمنطقة الغويرية بمحافظة الزرقاء الواقعة شرق العاصمة الأردنية عمّان. وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهدة مصوّرةً ترصد لحظة وقوع المشاجرة، حيث اعتدى المتشاجرون على بعضهم البعض، بالعصي والكراسي البلاستيكية والتراشق بالحجارة، وسط ارتفاع الصراخ في المكان. بدوره، كشف مصدر أمني لوكالة "جراسا" الإخبارية المحلية، عن أن "المشاجرة وقعت بين عائلتين، إثر خلاف بينهما حول نزاع بدأ بين الأطفال ثم انتقل للكبار"، مؤكدا على أن "العائلتين لم تتقدما بشكوى"، مبيناً أن "المشاجرة أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات الطفيفة".