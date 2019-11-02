مصر.. إحالة محصل قطار ”قتيل التذكرة“ إلى محاكمة عاجلة

أمر النائب العام في مصر بإحالة محصل قطار طنطا المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“شهيد التذكرة“، بإجبار مواطن على القفز من القطار أثناء سيره ما أدى لمصرعه، إلى محاكمة جنائية عاجلة.

ووجهت النيابة للمتهم مجدي إبراهيم محمد حمام تهمة ”ارتكاب جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي“.

وانتهت تحقيقات النيابة إلى ”ثبوت النية لدى المتهم بإيذاء المجني عليهما وتخليه عن ضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفة التعليمات المقررة، ثم خيّر المجني عليهما بالنزول من القطار حال سيره، أو أن يجعلهما يقفزان من القطار وهو ما يعاقب عليه القانون“.

وكشفت تحقيقات النيابة ”استقلال المجني عليهما القطار رقم 934 دون تذكرة أو تصريح، وهو ما ولد لدى المتهم نية إيذائهما جزاء تصرفهما خارج إطار القانون“.

وانتهى الخبراء المختصون من معاينة مكان الواقعة وفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار (ATC) إلى قفز المجني عليه المصاب من القطار حال سيره بسرعة 20 کم/ساعة، ثم تبعه الشاب المتوفى بعد 86 مترًا حال سير القطار بسرعة 30 كم/ساعة.

وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه سببها الإصابات التهتكية الهرسية بالرأس التي أدت إلى انفصاله، وفق الصورة التي كشفت عنها أقوال شهود الواقعة، وأكدتها تحريات المباحث وشرطة النقل والمواصلات.

يذكر أن حادثة القطار أثارت جدل الرأي العام في مصر، وحظيت باهتمام الجهات الحقوقية والقضائية في مصر.