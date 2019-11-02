بسبب زواجها من غيره.. مصري يقتل طليقته وشقيقها بـ37 طعنة

أقدم موظف مصري على قتل طليقته وشقيقها بـ37 طعنة نافذة، بمنطقة المرج شرق القاهرة؛ بعد علمه بزواج طليقته من شخص آخر، ما أدّى إلى نشوب مشاجرة كلامية تطورت إلى القتل الشنيع.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما تلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارًا يفيد بتلقيها إشارة من مستشفى السلام، تفيد باستقباله كلًا من سحر.أ(48 سنة)، ربة منزل، متوفية إثر إصابتها بـ 11 طعنة متفرقة بالجسم.

وتضمن الإخطار، وجود شقيقها حسام.أ (25 سنة)، عاطل، توفي إثر إصابته بـ 25 طعنة متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرقبة، تم نقله إلى المستشفى وقد لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في مصر، أنه خلال زيارة المجني عليهما لنجل الضحية الأولى ويدعى شادي.ص، والمقيم مع والده طليق المجني عليها ويدعى ص.ح (53 سنة)، موظف بشركة للمقاولات، حدثت بينهما مشادة كلامية؛ بسبب علمه بزواجها من شخص آخر.

وأضافت التحريات، أن تلك المشادة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض ”سكين“، محدثًا إصابتهما المشار إليها والتي أودت بحياتهما ولاذ بالفرار.

وتمكنت أجهزة الأمن لاحقًا من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه، وتولت النيابة العامة التحقيق.