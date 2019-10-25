بالفيديو.. عراك بين دبلوماسيين يمنيين في القاهرة يثير جدلًا

بالفيديو.. عراك بين دبلوماسيين يمنيين في القاهرة يثير جدلًا

المصدر: فريق التحرير

نشرت وسائل إعلام يمنية محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثّق ما قالوا إنه عراك وصفع متبادل وقع داخل أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة بين السفير اليمني في مصر محمد مارم، والمستشار بمندوبية اليمن في الجامعة العربية محمد معوضة.

وأظهر المقطع، الذي صورته إحدى كاميرات المراقبة داخل الفندق، ما يبدو أنها مشاحنة بين السفير والمستشار عند أحد المصاعد، قبل أن ينزويا ويبادر السفير محمد مارم بصفع المستشار الذي ردَّ على عجل بصفعة ممثالة، قبل أن يتدخل مرافقوهما لتهدئة الأمور.

ومن خلال الفيديو يمكن مشاهدة ما قيل إنه السفير وهو يلتقط نظاراته التي وقعت على الأرض بفعل الصفعة التي تلقَّها.

وقالت وسائل إعلام يمنية ونشطاء، إن هذه الواقعة حدثت على هامش زيارة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للقاهرة.

وانتقد نشطاء يمنيون هذه الحادثة، مؤكدين أن هذا التصرف لا يليق بشخصيات دبلوماسية من المفترض أن تكون حركاتها محسوبة، وألا تقوم بمثل هذه التصرفات داخل فنادق مجهزة بأحدث الكاميرات.

وعلّق مروان الجوبعي:“الفيديو الذي يظهر فيه السفير اليمني في مصر محمد مارم يصفع مندوب اليمن في جامعة الدول العربية.. هذا المشهد يظهر للعلن حقارة هؤلاء وتفاهتهم.. السفير يفترض أن يكون رجلًا دبلوماسيًا رزينًا وليس بلطجيًا، فكيف يدّعي هؤلاء الحثالات أنهم رجال دولة؟“

بدورها اعتبرت سلمى السلامي، أنه ”عندما يتولّى أبناء الساحات وسفهاء القوم مقاليد الحكم تكون مثل هذه النتيجة، السفير اليمني في مصر محمد مارم يصفع محمد معوضة مندوب اليمن في الجامعة العربية والأخير يرد بصفعة أقوى“.

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