بالفيديو.. عراك بين دبلوماسيين يمنيين في القاهرة يثير جدلًا

نشرت وسائل إعلام يمنية محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثّق ما قالوا إنه عراك وصفع متبادل وقع داخل أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة بين السفير اليمني في مصر محمد مارم، والمستشار بمندوبية اليمن في الجامعة العربية محمد معوضة.

وأظهر المقطع، الذي صورته إحدى كاميرات المراقبة داخل الفندق، ما يبدو أنها مشاحنة بين السفير والمستشار عند أحد المصاعد، قبل أن ينزويا ويبادر السفير محمد مارم بصفع المستشار الذي ردَّ على عجل بصفعة ممثالة، قبل أن يتدخل مرافقوهما لتهدئة الأمور.

ومن خلال الفيديو يمكن مشاهدة ما قيل إنه السفير وهو يلتقط نظاراته التي وقعت على الأرض بفعل الصفعة التي تلقَّها.

السفير اليمني في مصر محمد مارم يلطم مستشار مندوبية اليمن في الجامعة العربية محمد معوضة والاخير يرد عليه بكف اسقط نظارته#اتفاق_الرياض #المجلس_الانتقالي_الجنوبي pic.twitter.com/bwELDDOLU7 — ????????ابو حمزه???????? (@alyafy190) October 25, 2019

وقالت وسائل إعلام يمنية ونشطاء، إن هذه الواقعة حدثت على هامش زيارة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للقاهرة.

وانتقد نشطاء يمنيون هذه الحادثة، مؤكدين أن هذا التصرف لا يليق بشخصيات دبلوماسية من المفترض أن تكون حركاتها محسوبة، وألا تقوم بمثل هذه التصرفات داخل فنادق مجهزة بأحدث الكاميرات.

وعلّق مروان الجوبعي:“الفيديو الذي يظهر فيه السفير اليمني في مصر محمد مارم يصفع مندوب اليمن في جامعة الدول العربية.. هذا المشهد يظهر للعلن حقارة هؤلاء وتفاهتهم.. السفير يفترض أن يكون رجلًا دبلوماسيًا رزينًا وليس بلطجيًا، فكيف يدّعي هؤلاء الحثالات أنهم رجال دولة؟“

الفيديو الذي يظهر فيه السفير اليمني في مصر (محمد مارم) يصفع مندوب اليمن في جامعة الدول العربية .. هذا المشهد يظهر للعلن حقارة هؤلاء وتفاهتهم ..

السفير يفترض أن يكون رجل دبلوماسي رزين وليس بلطجي فكيف يدعي هؤلاء الحثالات انهم رجال دولة؟ — مروان الجوبعي (@marwan3003) October 25, 2019

بدورها اعتبرت سلمى السلامي، أنه ”عندما يتولّى أبناء الساحات وسفهاء القوم مقاليد الحكم تكون مثل هذه النتيجة، السفير اليمني في مصر محمد مارم يصفع محمد معوضة مندوب اليمن في الجامعة العربية والأخير يرد بصفعة أقوى“.