بعد تحقيق صحفي.. الكويت تستدعي أشخاصًا يبيعون البشر عبر الإنترنت‎

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“، الجمعة، عن أن السلطات الكويتية استدعت عددًا من مالكي حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت الهيئة تحقيقًا أفاد بأن تلك الحسابات تنشر إعلانات لبيع البشر.

وقالت الهيئة إن ”السلطات الكويتية أمرت الأشخاص المعنيين بإزالة إعلاناتهم من تلك الحسابات، وأجبرتهم على توقيع التزام قانوني بعدم المشاركة في نشاطات مماثلة“.

وكان تحقيق استقصائي سري أجرته ”بي بي سي“ مؤخرًا، كشف عن أن ”عاملات المنازل يُبعن ويُشترين بشكل غير شرعي في سوق سوداء متنامية على الإنترنت في البلاد، وعُرضت النساء للبيع كعاملات عبر هاشتاغات مثل خادمات للنقل أو خادمات للبيع“.

وأضافت الهيئة أن ”ذلك يتم عن طريق تطبيقات إلكترونية متاحة في متجري غوغل وآبل، وهاشتاغات يروج لها عبر تطبيق انستغرام الذي تملكه شركة فيسبوك“.

وفي السياق، أعلنت إدارة ”انستغرام“ عن أنها ”اتخذت من جانبها إجراء بعد أن تواصلت معها هيئة الإذاعة البريطانية“، مؤكدة أن ”الإدارة حذفت عدة محتويات ذات صلة من منصتي فيسبوك وانستغرام، وستمنع إنشاء حسابات جديدة ”بهدف استخدامها في سوق العبيد الإلكترونية“.

كما نقلت ”بي بي سي“ عن مبارك العازمي، رئيس الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، قوله إن ”السلطات تحقق مع امرأة ظهرت في تقرير الهيئة وقيل إنها باعت فتاة من غينيا عبر أحد التطبيقات“.

وأفاد العازمي بأن ”الشرطي الذي ظهر في التقرير يخضع للتحقيق، وأن الأمور قد تفضي إلى اعتقالات بحق المتورطين، وتعويضات للضحايا“.

ولم يصدر عن السلطات الكويتية، أي تعليق فوري حول ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية بهذا الخصوص.