الشرطة السعودية تضبط سائق حافلة مدرسية قادها بتهور (فيديو)

ضبطت الشرطة السعودية، مساء الجمعة، سائق حافلة مدرسية كان يقودها بشكل متهور معرضًا حياة الآخرين للخطر، على أحد طرق منطقة حائل شمال وسط المملكة.

ونقلت صحيفة ”عكاظ“ المحلية عن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد سامي الشمري، قوله: إنّ ”دوريات أمن الطرق تمكنت من متابعة السائق الذي تم تداول مقطع فيديو عنه في مواقع التواصل الاجتماعي، والسيطرة على الحافلة والقبض على سائقها وهو مواطن في العقد الخامس“.

وأضاف الشمري أنّه ”تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف“، موضحًا أنّه ”لم يتعرض أحد من مستخدمي الطريق أو رجال الأمن لأي أذى“.