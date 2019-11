السعودية.. القبض على 3 أشخاص بسبب تهديدهم آخر بـ“رشاش ناري“ في الرياض (فيديو)

View this post on Instagram

تداول رواد مواقع التواص الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، أنباء، عن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على شاب، ظهر في مقطع فيديو، وهو يحمل سلاحا رشاشا واحتجز آخر بصندوق سيارة بالقوة. وأظهر مقطع فيديو متداول، شابا في مقتبل العمر، يحمل سلاحا رشاشا، وقد وضع شخصا في صندوق سيارة مهددا إياه بالسلاح، فيما كان المحتجز يتوسل إليه لتحريره، قبل أن يقوم الشاب بإغلاق الصندوق عليه، والتوجه به إلى جهة مجهولة. وأكدت صحيفة "سبق" المحلية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط السيارة، فيما عمليات التحري مستمرة عن أشخاص آخرين. بدورهم، تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو آخر، لسيارة شرطة إلى جوار سيارة بيضاء تشبه سيارة المشتبه به، وقد اصطدمت بأخرى، حيث أفادوا أنه تم ضبط الشاب. ولم تتضح ملابسات الواقعة أو أسبابها إلى حد اللحظة.