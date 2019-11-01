السعودية.. القبض على 3 أشخاص بسبب تهديدهم آخر بـ“رشاش ناري“ في الرياض (فيديو)

ألقت الشرطة السعودية ، اليوم الجمعة، القبض على 3 أشخاص سعوديين متورطين بجريمة إشهار سلاح ناري من نوع (رشاش) بوجه شخص آخر وتهديده وإركابه بالقوة داخل صندوق خلفي لسيارة، وذلك بأحد الشوارع العامة في حي لبن غرب العاصمة الرياض.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إن المواطنين الثلاثة في العقدين الثاني والثالث، وتم ضبط المركبة التي قاموا باستخدامها .

وأضاف المسؤول الأمني أن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على المتورطين بالجريمة حيث تم التحقيق معهم، ومباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، وتبين أنهم على صلة ببعضهم وكانوا بحالة غير طبيعية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

يشار إلى أن مصادر أمنية قالت في وقت سابق، اليوم الجمعة، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مسلح ظهر من خلال مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل رشاشًا آليًا، ويهدد أحد الأشخاص في أحد أحياء الرياض، بحسب ما ذكرته صحيفة“ عكاظ“.

وأشارت المصادر إلى أن القبض على المسلح جاء بعد بلاغ تقدم به مواطن أكد قيام شخص مجهول يقود مركبة بيضاء اللون باستخدام سلاح رشاش، وإرغام مواطن وتهديده بإطلاق النار مجبرًا إياه على الصعود إلى خانة التخزين الخلفية في المركبة التي يقودها، ومن ثم المغادرة، لتتولى وحدات دوريات الأمن في المنطقة ملاحقته.

وكشفت المصادر عن أنه خلال متابعة الفيديو عبر عدة طرق بهدف ضبط الجاني تمكنت الأجهزة الامنية من رصد المركبة خلال سيرها في أحد الأحياء، إذ حاول قائدها الهرب من رجال الأمن من خلال القيادة بتهور ما أدى إلى اصطدامه بعدة مركبات قبل أن يتم ضبطه.