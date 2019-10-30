القضاء المغربي يؤيد حكم إعدام قتلة السائحتين الإسكندنافيتين

قضت محكمة مغربية، مساء الأربعاء، بإعدام 4 مدانين بقتل سائحتين إسكندنافيتين، في القضية التي هزت البلاد قبل عام.

وصدر الحكم من محكمة الاستئناف بمدينة سلا قرب العاصمة المغربية الرباط.

وأيدت المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب بسلا، حكمًا ابتدائيًا صدر من قبل وقضى بإعدام 3 من المدانين الأربعة، وقضت برفع عقوبة أحدهم من المؤبد إلى الإعدام.

والمتهمون الأربعة هم: عبدالصمد الجود (قائد الخلية)، ويونس أوزياد، ورشيد أفاطي، وعبدالرحمن خيالي.

وقضت المحكمة بالسجن ما بين 5 أعوام و30 عامًا في حق 24 متهمًا.

وأصدرت المحكمة ذاتها أحكامًا تراوحت بين 30 سنة و5 سنوات في حق باقي المتورطين في هذه القضية وعددهم 24 متهماً.

وقبل النطق بالحكم، طالب قائد الخلية، بتطبيق عقوبة الإعدام في حقهم وألا ”يظل هذا الحكم مجرد شعار دون تنفيذ“. وفق تعبيره.

ويصدر القضاء المغربي أحكامًا بالإعدام، رغم أن تطبيقها معلق عمليًا منذ العام 1993.

وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت السلطات العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين عليهما آثار عنف بالعنق باستعمال السلاح الأبيض.

والسائحتان، نرويجية ودنماركية، تم العثور على جثتيهما قرب جبل توبقال، في إقليم الحوز.

ووجهت المحكمة إلى المشتبه فيهم، تهما من بينها ”تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة واستعمال أسلحة، ومحاولة صنع متفجرات“.