”نباهة“ معلمة تكشف جرائم اغتصاب تلميذات مدرسة في المغرب

كشفت نباهة معلمة في مدرسة ابتدائية في المغرب عن مغتصب اعتاد استدراج التلميذات لاستغلالهن جنسيًا مقابل دراهم معدودات، أو شراء حلويات أو مأكولات لهن بثمن زهيد.

وفي التفاصيل، وفق موقع ”هسبرس“ المحلي، فإن الجاني كان يحضر على دراجة نارية إلى مدرسة ابتدائية في الدار البيضاء وبرفقته تلميذة في المرحلة الإعدادية كانت تساعده في استدراج التلميذات، حيث بلغ عددهن 14 تلميذة تراوحت أعمارهن بين 6 و8 سنوات.

ووقع الجاني بعد أن لاحظت معلمة في الصف الثالث الابتدائي عدم حضور إحدى التلميذات للفصل، رغم أنها تشاهدها أمام باب المدرسة دائمًا، وعليه قامت بإبلاغ الإدارة.

بدورها، قامت إدارة المدرسة بإبلاغ والدة التلميذة، التي حضرت لتفاجأ بعدم حضور ابنتها لليوم الدراسي، رغم خروجها يوميًا إلى المدرسة.

وبعد استجواب التلميذة من قبل إدارة المدرسة، قالت لهم، إن شابًا يستدرجها قرب المدرسة ويرافقها إلى مكان خالٍ ويهتك عرضها، مؤكدة أنه يستخدمها أيضًا لاستراج تلميذات أخريات في المرحلة الإعدادية.

وبناء على اعتراف التلميذة تم إبلاغ جمعية الآباء التي قدمت بدورها بلاغًا للشرطة لضبط الجاني بوساطة كمين.