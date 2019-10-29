الإمارات.. قضى حاجته في منطقة رملية فخسر 800 ألف دولار

باغتت عصابة في دولة الإمارات مقيمًا آسيوي الجنسية واعتدت عليه وسرقته، مستغلة خروجه من مركبته لقضاء حاجته في منطقة رملية.

وكان بحوزة المقيم مبلغ ضخم بالريال السعودي، يقدر بـ3 ملايين درهم (ما يعادل 821,918 دولار)، حين هاجمته العصابة التي تتكون من 4 أشخاص ورشوا وجهه بمادة حارقة، وسرقوا حقيبة نقود كان يخفيها أسفل المقعد الخلفي.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن المتهمين أحيلوا إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمتهم.

وبدأت الواقعة بعد ورود بلاغ لمركز شرطة دبي عن واقعة سرقة بالإكراه في مجمع دبي للاستثمار، فانتقل رجال الأمن إلى الموقع، ووجدوا المجني عليه، الذي كان بصحة جيدة، حيث ذكر أنه ركن مركبته في منطقة رملية موازية للشارع العام لقضاء حاجته، وعند عودته، وبمجرد ركوبه السيارة، وقبل أن يهم بإغلاق الباب فوجئ بشخصين يمسكان الباب ويرشان مادة على عينيه يعتقد أنها الفلفل الحارق، ثم سرقا حقيبة نقود كان يخفيها أسفل المقعد الخلفي، وفرا من المكان.

وتم ضبط متهمين من العصابة بعد عمليات تحرٍ مكثفة، حيث اعترفا بالسرقة بمشاركة متهمَين آخرين (هاربين)، كما أقرا بأنهما سلما حصتيهما لمتهم خامس يقيم في الحي الصيني بالمدينة العالمية، فتمت مداهمة مقر سكنه وضبطه وبحوزته مبلغ 404 آلاف ريال سعودي (395,920 درهم).

وأكد المتهم الخامس حوزته لجزء من الأموال المسروقة، بعد أن أخبره المتهمان بأنهما سرقا المجني عليه بمشاركة آخرين، وأنهما يعتزمان مغادرة الدولة، على أن يرسل لهما النقود لاحقًا مقابل حصة من المبلغ.