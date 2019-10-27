محاكمة شاب في الإمارات بتهمة ”إزعاج“ حبيبته عبر واتساب

اتهمت النيابة العامة في إمارة رأس الخيمة، شابًا آسيويًا بإزعاج فتاة من خلال إرسال رسائل غرامية على تطبيق ”واتساب“ تنص على كلمة ”بحبك“.

جاء ذلك بعد تقدم الفتاة بشكوى إلى مركز الشرطة تفيد بإرسال الشاب رسائل غرامية إلى هاتفها عبر ”واتساب”، مدة عام كامل من خلال 5 أرقام هاتفية، ما تسبب في إزعاجها.

وتم استدعاء المتهم، وبالاستماع إلى إفادته تبين أنه كان على علاقة غرامية مع الفتاة، رغم أنه متزوج ولديه طفل، وأنها حظرت رقم هاتفه لتفادي تسلمها أي رسائل نصية منه، إلا أنه اشترى 5 أرقام هواتف جديدة لمراسلتها والتواصل معها.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإنه إثر تحويل الشكوى إلى محكمة الجنح، اعترف المتهم بالاتهامات المسندة إليه، وأقر بصحة الرسائل الغرامية بعد عرضها عليه، وأنه يحب المجني عليها، وكان على علاقة معها قبل أن تقرر قطع العلاقة بينهما، لكنه أصر على الاستمرار معها لأنه يحبها.

بدورها، قررت المحكمة تحديد الجلسة المقبلة للنطق بالحكم في القضية.