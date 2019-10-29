مجهولون في الكويت يطعنون سعوديًا ويلوذون بالفرار

أقدم أشخاص مجهولون في دولة الكويت على طعن سعودي في ظهره، ثم تواروا عن الأنظار، فيما يواصل رجال الأمن البحث عنهم.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن بلاغًا ورد عن وجود مشاجرة دامية في إحدى المناطق الجنوبية، وعند وصول رجال الأمن إلى الموقع، عثروا على سعودي مصاب بطعنة في ظهره، بينما لم يصب صديقاه بأذى، وقالوا إن أشخاصًا لا يعرفونهم تهجموا عليهم وأصابوا صديقهما وهربوا إلى جهة غير معلومة.

وأحيل صديقا المجني عليه إلى مركز الشرطة لاستكمال إجراءات التحقيق، فيما نقل السعودي إلى المستشفى.

فيما لم يتم الكشف عن أسباب وملابسات المشاجرة.