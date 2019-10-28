إحالة الفنان الكويتي خالد الملا للمحاكمة

أحالت ‏النيابة العامة في الكويت الفنان خالد الملا للمحاكمة بتهمة الإساءة للقضاء، وذلك بعد أغنية له في أحد البرامج التلفزيونية تتحدث كلماتها عن مزور الشهادات والقاضي الفاسد.

النيابة العامة تحيل الفنان خالد الملا إلى المحكمة في قضية الاساءة إلى قضاة الكويت في أغنية في برنامج تلفزيوني. pic.twitter.com/vfq3TYgG16 — المجلس (@Almajlliss) October 28, 2019

وأحدثت الأغنية جدلًا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إيقاف البرنامج الذي عرضها، كما تمت إحالة الفنان الملا وبعض المسؤولين في القناة للمحاكمة.

وقال الإعلامي أحمد الفضلي في تغريدة له على ”تويتر“: ”‏المحكمة حكمت اليوم الإثنين بعدم اختصاصها في نظر الدعوى بالقضية المرفوعة ضدنا أنا والفنان خالد المُلا والمخرج رائد مال الله، بسبب أغنية خالد المُلا في برنامج اللوبي وتم تحويلها لدائرة ثانية“.

حكمت المحكمة اليوم "عدم اختصاص بنظر الدعوى بالقضية وتحويلها لدائرة ثانية "المرفوعة ضدنا بسبب أغنية خالد المُلا في "برنامج اللوبي "انا والفنان خالد المُلا والمخرج رائد مال الله pic.twitter.com/i7dheARFs5 — الاعلامي احمد الفضلي (@A_Afadli11) October 28, 2019

وكان الفنان خالد الملا قد صرح في وقت سابق أنه يستحيل أن يسيء إلى القضاء، معبّرًا عن دهشته مما يثار حول إساءته له عبر أغنية ”الشهادات المزوّرة“.

وقال إنه يقصد أصحاب الشهادات المزوّرة بشكل عام، لأنهم يضرون البلد، وألمح إلى أن الأغنية لا تستهدف المزورين فحسب، بل تحمل انتقادات لكل من يعمل على تشويه اللهجة الكويتية بمفردات دخيلة عليها.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج“#كلنا_خالد_الملا“، معلنين تضامنهم مع الفنان بوحنان ومدافعين عنه.

يذكر أن الفنان الكويتي خالد الملا بدأ الغناء مطلع السبعينيات، حين أصدر آنذاك ألبومًا حمل عنوان ”عنديات“، وامتاز بثراء أغانيه وألحانه على حد سواء، وكانت أغنية ”البحرين“ بمثابة جواز سفره للانتشار في الخليج والمنطقة العربية.