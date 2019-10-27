مصر.. ضبط ربع طن حشيش بحاوية تفاح قادمة من دولة عربية‎

أحبطت أجهزة الأمن في مصر، تهريب ربع طن حشيش داخل حاوية تفاح بقيمة 20 مليون جنيه، ما يعادل 1.2 مليون دولار بميناء شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

البداية كانت مع وصول معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بوصول حاوية قادمة من دولة عربية على متن سفينة تجارية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد لصالح إحدى شركات الاستيراد والتصدير.

وبتفتيش الحاوية تم ضبط 1251 كتلة مختلفة الأشكال والأحجام لمخدر الحشيش الخام بلغ وزنها 248 كيلو غرامًا، وتم تحديد عناصر التشكيل وهما ”شخصان يحمل كلٍ منهما جنسية دولة عربية“، أحدهما مقيم بالخارج، والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ”المتواجد بالخارج“ قام بإعداد المواد المخدرة وإخفائها داخل الحاوية ليقوم الآخر باستلامها عقب إنهاء الإجراءات الجمركية تمهيدًا لترويجها على عملائه بالبلاد.

وتم ضبط المتهم الثاني بحوزته ”3 آلاف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة“ وقدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.