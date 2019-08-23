القبض على مصري بحوزته 2 طن من المخدرات (فيديو)

ألقت قوات الأمن في مصر، مساء اليوم الجمعة، القبض على أحد العناصر الإجرامية بعد اتخاذه من منطقة صحراوية مخبأ لكمية كبيرة من المخدرات تمهيدًا لترويجها.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية، ضبطت أجهزة الأمن أحد العناصر الإجرامية وبحوزته قرابة 2 طن من نبات البانجو المخدر في محافظة الإسماعيلية.

وتشير التفاصيل إلى أن أجهزة الأمن تلقت معلومات بقيام أحد العناصر الإجرامية بالإتجار في المواد المخدرة، متخذًا من مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، ويتخذ من منطقة الظهير الصحراوي المتاخمة للمدينة مكانًا لإخفاء تلك المواد.

وعقب تقنين الإجراءات، قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن لمحافظات: الشرقية، والإسماعيلية، والقليوبية، باستهدافه وضبطه حال تواجده في منطقة سكنه.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وأرشد عن مكان إخفائه المواد المخدرة في المكان المُشار إليه.