ضاع حلمه بالهجرة.. فانتقم من زوجته وطفلتيه

قتل رجل من بنغلادش زوجته وطفلتيه، بعد فشله في الحصول على الهجرة للعيش في بريطانيا، ثم فرهاربًا إلى بلده، حيث تمكنت السلطات البريطانية من إجباره على العودة، وتسليمه للمحاكمة في لندن.

وأظهرت التحقيقات، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن محمد عبدالشكور 46 عامًا من بنغلاديش، تزوج من جولي بيغوم 26 عامًا والتي كانت تقيم شرق لندن، وأنجب منها طفلتين، وذلك حتى يتمكن من الإقامة في لندن، وإرسال الأموال لعائلته في بنغلادش.

وقبل إقدامه على جريمته كان يهددها بالقول: ”إذا لم تصححي تأشيرتي ولم تجعلي إقامتي قانونية في هذا البلد سوف أقتلك وأقتل كافة أفراد عائلتك“.

وفي ليلة رأس السنة من العام 2007م، نفّذ تهديداته، وقتلها مع طفلتيها وكانت تتراوح أعمارهما ما بين 5 – 6 سنوات، ثم هرب إلى بلده.

وبدأت محكمة في لندن بمحاكمته، حيث أظهرت جلسات الاستماع الأسبوع الماضي، أن عبدالشكور كان يخبر زوجته أنه لا يرغب بالعيش معها، ويريد إنجاب أولاد بدلاً من البنات، وأنه تزوجها فقط حتى يعيش في لندن، وإرسال الأموال إلى بنغلادش.

كما كشفت المحكمة، أنه افتتح مطعمًا في لندن، وكان يرسل الأموال لعائلته، بينما يعطي زوجته إعانات الأطفال فقط، حيث لا تزال محاكمته مستمرة.