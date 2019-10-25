الاتحاد الأوروبي يقترب من تأجيل بريكست مجددًا

يبحث الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، مدة تأجيل آخر لخروج بريطانيا من عضويته (بريكست) ، بعد أن دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لإجراء انتخابات لكسر الجمود الذي أصاب الحياة السياسة في البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقبل أسبوع واحد فقط من موعد انفصال بريطانيا عن التكتل، أقر جونسون بأنه لن يتمكن من الوفاء بالموعد النهائي للخروج في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، ودعا إلى انتخابات في 12 ديسمبر/ كانون الأول، لإنهاء ما وصفه بـ ”كابوس“ أزمة البريكست.

وسيناقش مبعوثو الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل، مدة التأجيل في اجتماع اليوم الجمعة.

وقال مسؤول في الاتحاد، إن الاختيار سيكون بين تأجيل لمدة ثلاثة أشهر أو تأخير ”من شقين“.

ووفقًا لمسودة قرار اتخذته دول الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الخميس، سيوافق التكتل على التأجيل ”بهدف السماح بوضع اللمسات الأخيرة على التصديق“ على اتفاق الخروج الذي جرى التوصل إليه مع جونسون، الأسبوع الماضي.

وفي حين أن مشروع النص، الذي سيطرح للنقاش في بروكسل اليوم، ترك مكان التاريخ الجديد لخروج بريطانيا فارغًا حتى الآن، فقد أشار إلى أن الخروج قد يحدث إذا تم التصديق على الاتفاق قبل أي تاريخ تتم الموافقة عليه.

وينص المشروع على أن ”يجب أن يتم الانسحاب في اليوم الأول من الشهر الذي يلي الانتهاء من إجراءات التصديق، أو في يوم (…)، أيهما أقرب“.

وقال المسؤول في الاتحاد الأوروبي ”إنه في الأساس ما بين ثلاثة أشهر أو خروج من مستويين“.

وبموجب الفكرة الأولى، ستغادر بريطانيا في 31 يناير/ كانون الثاني 2020، بعد ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد حاليًا في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، أما الفكرة الثانية فتشمل تاريخًا محددًا آخر يمكن أن تغادر فيه بريطانيا.

وكان من المقرر أن يحدث الخروج في البداية يوم 29 مارس/ آذار، لكن رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي اضطرت لتأجيله مرتين، بعد أن رفض البرلمان الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد بشأن الخروج.