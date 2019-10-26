الأردن.. كشف تفاصيل العثور على رضيع ملقى في ساحة مستشفى

قال مدير مستشفى البشير في العاصمة الأردنية عمان الدكتور محمود زريقات، اليوم السبت، إن الطفل الذي عُثر عليه ملقى داخل إحدى ساحات المستشفى يبلغ من العمر ثلاثة شهور، وهو في حالة جيدة.

وأضاف زريقات، بحسب موقع ”جفرا“ نيوز الإخباري المحلي، أن الرضيع المجهول الأبوين كان ملقى خلف مبنى الإسعاف والطوارئ بالمستشفى، حيث كان نظيف الملابس ولا توجد عليه آثار للعنف أو الإهمال.

وبيّن أنه تمت مخاطبة الجهات الأمنية المختصة في حماية الأسرة، والتي بدورها أجرت فحصًا شاملًا للطفل من قبل اختصاصي الأطفال، حيث تبيّن أن حالته الصحية العامة سليمة ولا يُعاني من سوء تغذية.

وعثر على الرضيع شخص كان متواجدًا داخل المستشفى، الخميس الماضي، حيث سلمه على الفور لموظفي المستشفى.