الكويت.. عامان مع وقف النفاذ للمعلمة المصرية المتهمة بوفاة الطفل عيسى البلوشي

قضت محكمة الجنايات في دولة الكويت بسجن المعلمة المصرية نجلاء محمد المتهمة بالتسبب بوفاة الطفل عيسى البلوشي سنتين مع الشغل وكفالة ألف دينار (3,300 دولار) لوقف النفاذ، وفق حساب ”المجلس“ المحلي.

وتعود حادثة وفاة الطالب عيسى البلوشي إلى شهر شباط/ فبراير من العام الماضي، إذ توفّي بعد عودته من مدرسته في منطقة ”الروضة“، ووجه ذووه أصابع الاتهام إلى معلمته؛ لتوبيخها إياه رغم علمها بظروفه الصحية، الأمر الذي أنكرته المعلمة خلال التحقيق معها.

وكانت النيابة العامة أخلت سبيل المعلمة في شهر أبريل/نيسان 2018، بعد أن أكدت التقارير الطبية والتحريات أن الوفاة طبيعية، وعدم وجود شبهة جنائية حولها، ليتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات في نهاية 2018.

وكشفت والدة الطالب عيسى آنذاك، عن تعرضها للإهانة من قبل المعلمة، وإهانة ابنها وتوبيخه بألفاظ نابية، من خلال شكوى تقدمت بها إلى المدرسة قبل يوم من وفاة ابنها؛ ما أثار غضب النشطاء والحقوقيين، بعد تداول صورة الشكوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.