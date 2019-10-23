القبض على تونسية أساءت إلى الكويت بألفاظ ”نابية“

أحالت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت سيدة تونسية تحمل الجنسية الفرنسية إلى النيابة العامة، بتهمة الإساءة للكويت، وذلك عقب انتشار مقطع صوتي لها عبرمواقع التواصل.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، تمكن رجال الأمن من الوصول للسيدة، حيث تبين أنها تونسية على كفالة إحدى المؤسسات الصحفية، وتحمل جواز سفر فرنسي.

وتم ضبط السيدة، بعد صدور أمر بإلقاء القبض عليها، حيث حاولت إنكارعلاقتها بالمقطع الصوتي، لكنها عادت واعترفت بتسجيلها له، مبررة أنه كان مجرد رسالة منها إلى صديق لها.

وكان نشطاء على مواقع التواصل قد تداولوا تسجيلًا صوتيًا لسيدة تونسية قالوا إنها تدعى ريم الماجري، وجهت من خلاله شتائم لاذعة إلى دولة الكويت وشعبها، معربين عن غضبهم من تصريحاتها، ومطالبين بمحاسبتها.

الكويت وشعبها خط احمر وافتخر انا اني كويتيه -١

التونسيه ريم الماجري

وحاليا هي في الكويت تعمل في دار السياسيه للطباعة ونشر

انا مستغربه بعد كل هالكلام ما زلتي متواجده وتشتغلين بالكويت

مع انج تفتخرين بفرنسا اللي ولا كويتيه والا خليجيه غبيه وحماره تحلم تدرس فيها والا باوروبا pic.twitter.com/jTXhozkZ0H — Springpearl777 (@Springpearl7771) October 19, 2019

وتناقل النشطاء في وقت سابق أن السيدة المذكورة دبلوماسية تونسية تعمل في السفارة الكويتية بفرنسا، وهو ما نفاه السفير الكويتي هناك، سامي السليمان.

وقال السفير السليمان في تصريح لصحيفة ”الراي“ الكويتية: ”إن السيدة المذكورة لا تعمل في السفارة الكويتية في باريس، وليس لها أي صلة بها، وإن طاقم السفارة الدبلوماسي يضم 3 دبلوماسيات خريجات من فرنسا“.