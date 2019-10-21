صورة طفل يحتضن طفلة في كتاب مدرسي تثير جدلًا في الأردن

تسببت صورة تداولها رواد مواقع الإعلام الاجتماعي في الأردن، لطفل وطفلة يحتضنان بعضهما في أحد الكتب التعليمية المدرسية، في إحداث حالة من الجدل والاستياء في الأردن.

وظن الناشطون أن ذلك الكتاب الذي يضم صورة الطفل محتضنًا الفتاة مع جمل لا تناسب الأطفال، وفقًا لهم، يوجد في الأردن، إلى أن ثبت عكس ذلك رسميًا من خلال رد الجهة المعنية.

ونفى ”المركز الوطني للمناهج“ في الأردن، على لسان الدكتورة ربى البطاينة المديرة التنفيذية في المركز، اليوم الإثنين، أن تكون الصورة في إحدى صفحات الكتب التعليمية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية.

وأكدت منصة “حقك تعرف” الإلكترونية الحكومية والمختصة بمنع تناقل الإشاعات، وتقديم الأخبار الصحيحة، أن الصورة المتداولة إشاعة.

ونقلت منصة ”حقك تعرف“ تصريحًا للبطاينة، حيث قالت فيه: ”هذه الصورة ليست موجودة في أي كتاب أو مقرر من المناهج التعليمية الوطنية، لا قديمًا ولا حديثًا“، لافتةً إلى أنها في إحدى الدول المجاورة.