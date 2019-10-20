سلب قرابة 70 ألف دينار في سطو مسلح على فرع بنك في عمان (فيديو)

تعرض فرع بنك القاهرة عمّان في منطقة المحطة شرقي العاصمة الأردنية، بعد ظهر اليوم الأحد، لسطو مسلح من قبل ملثمين اثنين.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، في بيان إنّ ”بلاغًا ورد لمديرية شرطة وسط عمّان عصر اليوم، بدخول شخصين ملثمين ومسلحين لفرع أحد البنوك في منطقة المحطة وسلب مبلغ مالي تحت التهديد والفرار من المكان“.

وأشار السرطاوي، إلى أنّ ”التحقيقات بوشرت فور تلقي البلاغ للوقوف على كامل ملابسات الحادثة“.

بدورها، أوردت وسائل إعلام محلية، تفاصيل إضافية للحادثة، حيث نقلت صحيفة ”الغد“ عن مصادر قولها، إنّ ”التقديرات الأولية تشير إلى أنّ المبلغ المسلوب يقدر بـ 70 ألف دينار“.

وأضافت الصحيفة، أنّ ”الملثمين كسّرا كاميرات مراقبة داخل الفرع واعتديا على بعض الموظفين العاملين داخله“.

وهذه الحادثة ليست الأولى؛ إذ شهدت المملكة خلال مطلع العام الحالي والعام الماضي، العديد من حوادث السطو المسلح المتزامنة، ما دفع الحكومة وقتها إلى اتخاذ إجراءات وقائية للحد منها إلى جانب تغليظ العقوبات بحق الجناة.