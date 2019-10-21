إحالة 5 مسؤولين بأحد البنوك المصرية للمحاكمة العاجلة بعد اختلاسهم 4.5 مليون دولار

أحالت النيابة الإدارية في مصر، 5 مسؤولين بأحد البنوك الكبرى في القاهرة للمحاكمة العاجلة، لارتكابهم مخالفات مالية جسيمة تقدر قيمتها بـ72 مليون جنيه أي ما يعادل ”4.5 مليون دولار“.

ووفقًا لتحقيقات النيابة، فإنّ ”المتهمين الخمسة وهم: زيزيت عدلي شنودة، نائب مدير عام الائتمان بفرع روض الفرج، ونجوى عطية عبدالعليم مدير عام بذات الفرع، وكريم إحسان صلاح، مصرفي ممتاز وأنور محمود محمد، وكيل مدير عام التسويق الائتماني وعضو لجنة الائتمان بفرع باب الشعرية وبهاء ماهر عبد المنعم، نائب مدير عام بفرع ثروت، قدموا تسهيلات قانونية وإدارية لاختلاس مبلغ 72 مليون جنية“.

وأوضحت التحقيقات، أنّ ”المتهمين وافقوا على تمويل 3 أوامر توريد مسندة للعميل بإجمالي المبلغ المذكور، رغم عدم استيفاء الشروط خاصة في ضوء حداثة تعاملات العميل مع البنك، وما أشير اليه بمذكرات العرض والاستعلام من أن حجم نشاط وتجارة المواد الغذائية يمثل 15% فقط من نشاط العميل اكتفاء بالحصول على صورة أمر توريد واحد بقيمة 21 مليون جنيه تبين فيما بعد عدم صحته“.

كما تبين ”تزوير خاتم شعار الجمهورية بعقد التوريد الخاص بمستشفى المنصورة الجامعي والممول بمبلغ 21 مليون جنيه“.

وبينت التحقيقات أنّ ”المتهمين لم يلاحظوا وجود اختلاف في صفة عزت محفوظ الموقع على حوالة الحق كرئيس الشؤون المالية لمستشفيات الجامعة، رغم سبق توقيعه على إجمالي التوريدات بعقد التوريد كمدير للمشتريات فضلًا عن اختلاف توقيعه بالمستندين“.

وأظهرت أنهم ”تقاعسوا عن إجراء زيارة من جانب الفرع إلى مخازن العملاء قبل منح التسهيل أو بعده للتحقق من وجود مخزون من عدمه، رغم أن التأمين على تلك المخازن في حدود 20 مليون جنيه“.