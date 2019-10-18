محام كويتي يتهم حراس السفارة المصرية بالاعتداء عليه

قدم محام كويتي شكوى ضد القنصلية المصرية، مبينًا أنه تعرض للضرب والحبس مدة ساعتين داخل القنصلية في منطقة السلام، بسبب استفساره عن سبب اعتدائهم بالضرب على مندوب مصري يعمل لديه.

وقال المحامي في شكواه، إن رجال الأمن سحبوه بالقوة إلى داخل القنصلية ووضعوه داخل غرفة بدون كاميرات وضربوه وشتموه، مقدمًا تقريرًا طبيًا يفيد بتعرضه للاعتداء.

بدورها، قدمت السفارة المصرية شكوى ضد المحامي الكويتي، اتهمته فيها بالاعتداء على رجل أمن وتصوير جهة دبلوماسية.

ووفق صحيفة ”الراي“ الكويتية، فإن الممثل القانوني للسفارة توجه إلى الجهات الأمنية، وذكر أن كويتيًا خلال مراجعته القنصلية تطاول على رجل أمن حاول منعه من تصوير المكان، باعتباره من المنشآت الدبلوماسية غير مصرح التصوير بها لدواع أمنية.

وجار مخاطبة وزارة الخارجية الكويتية، لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا.