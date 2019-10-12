مشاجرة جدة تنتهي بالقبض على سعوديين وسودانيَين

ألقت الجهات الأمنية السعودية القبض على 4 مواطنين وسودانيَين، وذلك إثر مشاجرة جماعية وقعت فيما بينهم على إحدى الطرق العامة بجدة وجرى تداول مقطع يوثقها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ”سبق“، توضح المعلومات أن المشاجرة كانت نتيجة خلافات سابقة، فيما بدأت الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان مدونون سعوديون تداولوا أمس الجمعة مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شجارًا بين مواطنين سعوديين ووافدين أجانب في أحد الأسواق الشعبية في مدينة جدة، بسبب خلاف على الوقوف في المكان.

ويظهر في الفيديو مجموعة من الرجال يحمل بعضهم العصي بينما يعلو صياح البعض بالقرب من سيارات شحن متوسطة تحمل إحداها أغنامًا.

ويقول مصور الفيديو إن مجموعة من الوافدين الأجانب وسعوديين تضاربوا في ”كوبري فلسطين“ بسبب ”خلاف على المواقف“.

غير أن المصادر توضح أن المشاجرة راجعة إلى خلافات سابقة بين الطرفين.