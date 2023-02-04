تونس.. توقيف مغني الراب الشهير "جي جي أ" بتهمة تعاطي المخدرات
أوقفت السلطات الأمنية في تونس، اليوم الجمعة، مغني الراب الشهير (جي جي أ) بتهمة تعاطي المواد المخدرة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وقالت إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية إن "التوقيف جاء في محافظة سوسة الساحلية وبتهمة مسك واستهلاك مادة مخدرة".
وأضافت الإذاعة التونسية أن "عملية التوقيف تمت بعد تفتيش مغني الراب الشهير في مدينة سهلول، حيث تم التأكد من حيازته المادة المخدرة".
وقد أذنت النيابة العامة في تونس بتوقيف المغني، الذي ذاع صيته لدى الشباب أساسا، إلى حين عرضه على القضاء من أجل ما نسب له من تهم".
يشار إلى أن القانون التونسي يعاقب من يمسك أو يستهلك المخدرات بالسجن من عام إلى 5 أعوام مع عقوبة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار (من حوالي 350 دولارا إلى ألف دولار).
وجرت محاولات في السنوات الماضية لتعديل القانون المتعلق بمكافحة استهلاك وترويج المخدرات، لكنها باءت بالفشل وسط جدل متصاعد بشأن العقوبة المذكورة.