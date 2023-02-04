تونس.. توقيف مغني الراب الشهير "جي جي أ" بتهمة تعاطي المخدرات

أوقفت السلطات الأمنية في تونس، اليوم الجمعة، مغني الراب الشهير (جي جي أ) بتهمة تعاطي المواد المخدرة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية إن "التوقيف جاء في محافظة سوسة الساحلية وبتهمة مسك واستهلاك مادة مخدرة".

وأضافت الإذاعة التونسية أن "عملية التوقيف تمت بعد تفتيش مغني الراب الشهير في مدينة سهلول، حيث تم التأكد من حيازته المادة المخدرة".