بعد تصريحاته المثيرة.. وضع مغني الراب المغربي "طوطو" تحت الحراسة النظرية

قررت النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء المغربية، مساء الإثنين، وضع مغني الراب المغربي "إلغراندي طوطو"، تحت تدبير الحراسة النظرية لمواصلة البحث التمهيدي، وذلك بعد مثوله أمام الشرطة للاستماع إليه بشأن مجموعة من الشكاوى المقدمة ضده.

ويواجه "طوطو" خمس شكاوى تتعلق بـ"القذف والإهانة والتحريض والتهديد بالعنف"، سجلها في حقه كل من الصحفي المغربي محمد تيجيني، وعميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي، والملحن الشهير عبد الله عصامي، والملحن مولاي أحمد العلوي، وأحد عناصر قوات حفظ النظام.

وأفاد موقع "هسبريس" المحلي، أنه من المنتظر أن يشمل البحث القضائي جميع المحتويات الرقمية والتصريحات التي أدلى بها "إلغراندي طوطو"، والتي يشتبه في كونها تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها قانونا.

وقبل مثوله أمام السلطات، قدّم "إلغراندي طوطو"، في ندوة صحفية، الأحد، اعتذاره إلى الجمهور بعد إثارته موجة كبيرة من الجدل؛ بسبب تصريحه عن تعاطيه الحشيش، خلال ندوة صحفية سبقت حفله الغنائي ضمن "مهرجان الرباط عاصمة الثقافة الأفريقية"، أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، وتلفظه بعبارات "غير لائقة" على منصة المهرجان.

وقال "طوطو"، إن الضجة التي حدثت لم تكن محسوبة ولم يكن يرغب بها.

وأضاف حينها: "لم أقصد الإساءة وتطورت الأمور إلى ما هو عليه اليوم"، مشيرا إلى أن تصريحاته كانت "عفوية".

ومُنع طوطو، قبل أيام، من السفر خارج البلاد، بموجب قرار قضائي على خلفية شكوى قدمها الإعلامي المغربي محمد التيجيني.

وكانت الحكومة المغربية، عبرت قبل أيام، عن رفضها للسلوك الذي قام به مغني الراب المغربي "إلغراندي طوطو"، ضمن ليالي "مهرجان الرباط عاصمة الثقافة الأفريقية"، المنظم من قبل وزارة الثقافة والشباب والتواصل.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، حينها، إن "ما صدر من مغني الراب طه فحصي الملقب بإلغراندي طوطو، من كلمات نابية وخادشة للحياء تعتبرها الحكومة سلوكا غير مقبول، ونزوحا نحو خدش الحياء".

ويتمتع مغني الراب "طوطو" بشعبية كبيرة داخل وخارج المغرب، ومعظم جمهوره من فئة المراهقين والشباب.

وحصل الفنان العشريني قبل أشهر، على جائزة القرص الذهبي، بعدما نالت نسخته من أغنية Love Nwantiti رفقة المغني النيجيري CKay، أكثر من 100 مليون استماع على منصة "سبوتيفاي".

وتصدر "إلغراندي طوطو"، العام 2021، قائمة الأكثر استماعا في العالم العربي بفضل ألبومه Caméléon. وصنفته مجلة "فوربس" الشرق الأوسط ضمن نجوم الموسيقى العرب لسنة 2021.