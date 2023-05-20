الكويت.. شاب ينهي حياة والده بسلاح رشاش

أقدم شاب على قتل والده، اليوم السبت، بعيارين ناريين من سلاح رشاش داخل منزل الأسرة في منطقة الفردوس بمحافظة الفروانية جنوب العاصمة الكويت.

ونقلت يومية "القبس" الكويتية عن مصدر أمني قوله، إن الجاني فر من المنزل بعد ارتكابه الجريمة مبينا أن التحريات الأولية كشفت أن الدوافع وراء ارتكاب الجريمة خلافات عائلية حادة.