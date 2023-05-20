الكويت.. شاب ينهي حياة والده بسلاح رشاش
أقدم شاب على قتل والده، اليوم السبت، بعيارين ناريين من سلاح رشاش داخل منزل الأسرة في منطقة الفردوس بمحافظة الفروانية جنوب العاصمة الكويت.
ونقلت يومية "القبس" الكويتية عن مصدر أمني قوله، إن الجاني فر من المنزل بعد ارتكابه الجريمة مبينا أن التحريات الأولية كشفت أن الدوافع وراء ارتكاب الجريمة خلافات عائلية حادة.
وأكد المصدر الأمني، أنه "جرى تعميم بيانات المتهم على المنافذ منعاً لهروبه خارج البلاد، وعلى جميع النقاط الأمنية تمهيدا لضبطه والقبض عليه في أقرب وقت
وأشار إلى أن الجاني من فئة غير محددي الجنسية "البدون" وعدل وضعه قبل فترة إلى الجنسية اليمنية.