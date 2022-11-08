الكويت.. شاب "بدون" يقتل شقيقه بسبب خلاف أسري

شهدت محافظة الفروانية الكويتية، اليوم الثلاثاء، جريمة قتل راح ضحيتها شاب من فئة غير محددي الجنسية المعروفين بـ"البدون" في منطقة عبدالله المبارك، لقي مصرعه طعناً على يد شقيقه الأكبر بسبب خلافات أسرية.

وكشفت مصادر أمنية أن "الشاب المجني عليه، وهو في العقد الثاني من العمر، تلقى طعنة من شقيقه الأكبر إثر خلاف أسري لم يُكشف عن تفاصيله"، موضحة أن "الشاب المجني عليه أصيب بنزيف حاد وتم نقله إلى مستشفى الفروانية إلا أنه فارق الحياة".

وأشارت المصادر لصحيفة "الراي" الكويتية إلى أن "القاتل سلم نفسه للأجهزة الأمنية وتم إبلاغ وكيل النيابة العامة بالجريمة، وجارٍ التحقيق مع الشقيق الجاني لمعرفة دوافع وأسباب طعنه لشقيقه وقتله".

وسبق أن شهد البلد الخليجي، الذي يقطنه 4 ملايين و500 ألف نسمة، يشكِل الوافدون نسبة 66 % من سكانه، جرائم قتل مختلفة، تنوعت جنسية المتهمين بارتكابها والمجني عليهم فيها بين مواطنين ووافدين وبدون.

ويثير تكرار جرائم القتل والاعتداءات العنيفة مخاوف واستياء الكويتيين، الذين علت أصواتهم في الآونة الأخيرة للمطالبة بتشديد العقوبات لحفظ الأمن والحد من هذه الجرائم التي تتصدر الصحف المحلية بين الحين والآخر.

وسبق أن كشف تقرير إخباري أن 65 % من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.